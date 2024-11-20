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Ингер Андерсен: На долю туризма приходится 8,8% мировых выбросов углерода

Ингер Андерсен: На долю туризма приходится 8,8% мировых выбросов углерода На долю туристического сектора приходится 8,8% мировых выбросов углерода в атмосферу.
COP29
20 ноября 2024 г. 10:18
Ингер Андерсен: На долю туризма приходится 8,8% мировых выбросов углерода

На долю туристического сектора приходится 8,8% мировых выбросов углерода в атмосферу.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен на Первой встрече министров по усовершенствованию климатических действий в секторе туризма в рамках COP29.

"К 2030 году мировые выбросы углерода должны сократиться на 41%, чтобы мы могли остаться в пределах 1,5 градусов. Если мы сократим выбросы углерода всего на 28%, мы достигнем предела в 2 градуса. Поэтому у нас осталось всего 5 лет для работы в этом направлении", - подчеркнула она.

По ее словам, 8,8% глобальных выбросов приходится на туристический сектор и 70% этого показателя приходится на транспортные средства. "Кроме того, в туристическом секторе потребляются пластик и другие материалы. В туристическом секторе есть большие возможности для продвижения к устойчивости", - сказала Андерсен.

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Версия на английском языке UN official: Tourism accounts for 8.8% of global carbon emissions
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Dünyada karbon emissiyalarının 8,8 %-i turizmin payına düşür”

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