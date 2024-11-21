Ингер Андерсен: Для достижения цели в 1,5 градуса необходимо сократить выбросы на 41% к 2030 году

Одной из основных целей климатической борьбы является удержание глобального потепления ниже 1,5 градуса Цельсия, и для ее достижения необходимо сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 41% к 2030 году.

Одной из основных целей климатической борьбы является удержание глобального потепления ниже 1,5 градуса Цельсия, и для ее достижения необходимо сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 41% к 2030 году.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен на встрече высокого уровня в рамках COP29 на тему "Леса для климата, природы и людей: Использование климатического финансирования для лесов".

По ее словам, несмотря на поставленные цели по сокращению эмиссии, глобальные выбросы в атмосферу увеличились на 1,3% за прошедший период.

"Это не то, что должно происходить, они должны были принять нисходящий тренд. Фактически, наши расчеты говорят нам очень ясно, что если мы хотим удержать потепление в пределах 1,5 градусов, и я хочу вас заверить, что мы действительно этого хотим, то мы должны сократить выбросы на 41% до 2030 года",- сказала Андерсен.

Глава UNEP подчеркнула, что очень сложная задача, поскольку климатические действия откладывались на протяжении 30 лет. "Теперь настало время действовать, и леса могут сыграть ключевую роль, если человечество готово дать им эту возможность. Они могут обеспечить сокращение выбросов на 19% до 2030 года. Для этого необходимо вложить инвестиции в увеличение лесного покрова",- сказала Андерсен.

Андерсен также подчеркнула важную роль возобновляемых источников энергии в сокращении глобальной эмиссии и решающее значение Статьи 6 Парижского соглашения.