Индонезия на COP29 в Баку заключила с Японией договор на реализацию более 50 проектов на $10 млрд

Индонезия в рамках COP29 в Баку заключила с Японией соглашение о взаимном признании (MRA) для торговли квотами на выбросы углерода на сумму более 10 млрд долларов США.

Индонезия в рамках COP29 в Баку заключила с Японией соглашение о взаимном признании (MRA) для торговли квотами на выбросы углерода на сумму свыше 10 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил министр окружающей среды и глава Индонезийского агентства по экологическому контролю Ханиф Файсол Нурофик.

“На COP29 индонезийская делегация наладила двустороннее сотрудничество с рядом стратегических партнеров. Впервые было подписано соглашение о торговле квотами на выбросы углерода на сумму свыше 10 млрд долларов США для реализации совместно с Японией более 50 проектов в рамках Двустороннего кредитного механизма (JCM)», - сказал он.

По его словам, в будущем будут предприняты усилия по заключению аналогичных соглашений и с другими странами, заинтересованными в торговле углеродными квотами.

Министр добавил, что также достигнуты договоренности с международными организациями, такими как Gold Standard и LEAF Coalition, для развития углеродного рынка.

“Индонезия намерена оптимизировать возможности углеродной торговли и укрепить национальные механизмы контроля, чтобы предотвратить появление неэффективных углеродных кредитов”, - заявил он.

Министр добавил, что правительство Индонезии не намерено полностью отказываться от угольных электростанций, но будет постепенно сокращать их количество.

“В будущем Индонезия планирует строительство электростанций общей мощностью 103 ГВт, из которых 75% будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая ветряные, гидроэлектростанции, геотермальные станции и установки на биомассе. Также планируется развитие атомной энергетики и внедрение систем улавливания углерода (CCS), способных поглощать до 700 гигатонн углекислого газа", - сказал министр.

По его словам, Индонезия также намерена провести масштабное лесовосстановление и развивать социальное лесное хозяйство: “Планируется восстановление 12,7 млн гектаров критически важных земель. Эта политика и программы будут играть ключевую роль в сокращении выбросов парниковых газов и увеличении поглощения углерода в Индонезии”.