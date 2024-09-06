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Инам Керимов: Изменение климата затрагивает все сферы человеческой жизни

Инам Керимов: Изменение климата затрагивает все сферы человеческой жизни Глобальное изменение климата затрагивает все сферы человеческой жизни - негативно сказывается на развитии стран, мировой экономике, продовольственной безопасности, нарушает экологический баланс, приводит к стихийным бедствиям, нарушениям экосистем, способ
COP29
6 сентября 2024 г. 12:12
Инам Керимов: Изменение климата затрагивает все сферы человеческой жизни

Глобальное изменение климата затрагивает все сферы человеческой жизни - негативно сказывается на развитии стран, мировой экономике, продовольственной безопасности, нарушает экологический баланс, приводит к стихийным бедствиям, нарушениям экосистем, способствует усилению миграционных процессов.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов заявил на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

По его словам, последствия изменения климата ощущаются в юридической плоскости.

"Эти процессы могут привести к нарушению прав человека, возникновению судебных споров. Таким образом, изменение климата, как результат человеческой деятельности, это и правовой вопрос. Право - это и основной регулирующий и эффективный инструмент в борьбе с изменением климата", - сказал Керимов.

Председатель Верховного суда сказал, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол, Парижское соглашение и другие международные правовые документы обязывают государства к принятию мер по предотвращению климатических воздействий, смягчению последствий изменения климата.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: İqlim dəyişikliyi insan həyatının bütün sahələrinə təsir edir

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