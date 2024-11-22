Инам Гейдар Малик: Пришло время выполнить обещания, данные на COP27 и COP28

В Баку завершает работу климатическая конференция COP29, крупнейшее мероприятие, посвященное глобальным проблемам в вопросах климата, экологии и защиты окружающей среды. О том, какова сегодня ситуация в мире в вопросе борьбы с изменением климата, междунар

В Баку завершает работу климатическая конференция COP29, крупнейшее мероприятие, посвященное глобальным проблемам в вопросах климата, экологии и защиты окружающей среды. О том, какова сегодня ситуация в мире в вопросе борьбы с изменением климата, международного взаимодействия в этом вопросе и основных задачах в борьбе с изменением климата в интервью Report рассказал председатель Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, генерал-лейтенант Инам Гейдар Малик.

Как вы оцениваете текущую ситуацию с глобальными стихийными бедствиями и усилиями по их предотвращению?

В Пакистане мы рассматриваем борьбу со стихийными бедствиями, как глобальную проблему, выходящую за рамки одного региона. Стихийное бедствие, происходящее в одной стране, зачастую связано с глобальными процессами, такими как повышение температуры, таяние ледников и другими. Поэтому эти изменения оказывают одинаковое влияние на многие регионы мира.

Мы видим, что управление стихийными бедствиями переходит от реагирования к более активным и превентивным мерам. Наша задача — предсказывать развитие природных катаклизмов и прокладывать их траектории, чтобы заранее информировать сообщества и дать им время подготовиться.

Пакистану удалось научиться прогнозировать стихийные бедствия за 10 месяцев до их наступления, что позволяет минимизировать ущерб и человеческие потери.

Какова роль международного сотрудничества в вопросах борьбы с изменением климата?

Пришло время выполнить обещания, данные на предыдущих конференциях COP27 и COP28. Мы должны запустить Глобальный фонд по борьбе с потерями и ущербом, который будет направлен на климатическое финансирование. Этот фонд должен быть распределен на различные компоненты, включая участие общественных организаций в регионах и привлечение частного сектора для стимулирования инноваций. Один источник финансирования не способен покрыть все потребности в условиях изменения климата.

Мы должны мотивировать промышленность участвовать в разработке материалов и технологий для реагирования на стихийные бедствия. Эти продукты должны учитывать культурные особенности и потребности пострадавших сообществ.

С момента подписания Парижского соглашения прошло уже 15 лет, но достижение его целей до сих пор остается вызовом. Сейчас важно расширить масштабы наших действий и предоставить специалистам промежуточный обзор для корректировки политики. Цели для развивающихся стран, стран с формирующимися рынками и развитых государств должны отличаться, но призыв к действиям должен быть глобальным и универсальным.

Климатическое финансирование должно учитывать вклад не только государственных структур, но и частного сектора, который может играть важную роль в разработке технологий и материалов для реагирования на катастрофы.

Времени для действий остается все меньше. Мы уже прошли почти половину пути к 2030 году, когда должны быть достигнуты Цели устойчивого развития. Сейчас необходимо обеспечить масштабные меры реагирования и пересмотреть политику для выполнения ранее определенных задач и целей.

Как взаимодействуют Пакистан и Азербайджан в вопросах борьбы с изменением климата?

Пакистан активно сотрудничает с международными организациями и странами, включая Азербайджан, государства Европы, Восточной Азии и малые островные страны. Мы обратились к нашим партнерам с предложением изучить связь бедствий в северных холодных регионах Пакистана с аналогичными зонами в других частях света. Это позволяет обмениваться знаниями и совершенствовать ответные меры, опираясь на исторические данные и современные технологии раннего предупреждения.

Особо отмечу продуктивное взаимодействие с азербайджанскими коллегами в рамках подготовки к конференции COP29. В целом, хочу отметить высокую организацию COP29 в Баку. Сотрудничество на этой площадке может стать ключевым шагом к решению глобальных климатических проблем.