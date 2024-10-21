Ильяс Гусейнов: В мировых СМИ предпринимаются попытки использовать политическую повестку против Азербайджана

В мировых средствах массовой информации предпринимаются попытки изменить политическую повестку дня и использовать ее против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора Центра социальных исследований Ильяс Гусейнов на общественных обсуждениях "Гибридные угрозы против COP29" в Милли Меджлисе.

По его словам, причина продолжающихся нападок на Баку связана с проведением COP29, поскольку некоторые развитые страны стремятся уклониться от новых финансовых обязательств в рамках климатических мероприятий.

"Ранее было определено, что до 2020 года объем климатического финансирования составит 100 млрд долларов США. Сейчас же планируется увеличить эту сумму до 1 трлн долларов. На конференции COP29, которая пройдет в Баку, обсуждение финансовых вопросов позволит достичь конкретных результатов. Это и вызывает беспокойство у некоторых стран", - сказал Гусейнов.