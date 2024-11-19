Замминистра: В Азербайджане 177 тыс. женщин-фермеров получили поддержку государства

10:50

В Азербайджане правительство оказало поддержку инициативам 177 тыс. женщин-фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии "Запуск климатической инициативы "Бакинской гармония" для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что в Азербайджане гендерное равенство это не просто политика, а полноценная стратегия, основанная на различных инструментах, проектах и программах.

"Благодаря инициативам руководства страны мы продолжаем оказывать поддержку женщинам-фермерам", - сказала Гадимова.

Она также отметила, что предложенная Азербайджаном инициатива (Бакинская гармония) позволит укрепить эту поддержку на международном уровне. "С внедрением цифровизации фермеры получат доступ к данным в режиме реального времени. Инициатива устранит существующие сложности в обмене знаниями и навыками, обеспечит координацию финансирования, объединение программ и инициатив, а также усилит международное сотрудничество", - добавила она.