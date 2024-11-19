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Замминистра: В Азербайджане 177 тыс. женщин-фермеров получили поддержку государства

Замминистра: В Азербайджане 177 тыс. женщин-фермеров получили поддержку государства 10:50
COP29
19 ноября 2024 г. 11:11
Замминистра: В Азербайджане 177 тыс. женщин-фермеров получили поддержку государства

В Азербайджане правительство оказало поддержку инициативам 177 тыс. женщин-фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии "Запуск климатической инициативы "Бакинской гармония" для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что в Азербайджане гендерное равенство это не просто политика, а полноценная стратегия, основанная на различных инструментах, проектах и программах.

"Благодаря инициативам руководства страны мы продолжаем оказывать поддержку женщинам-фермерам", - сказала Гадимова.

Она также отметила, что предложенная Азербайджаном инициатива (Бакинская гармония) позволит укрепить эту поддержку на международном уровне. "С внедрением цифровизации фермеры получат доступ к данным в режиме реального времени. Инициатива устранит существующие сложности в обмене знаниями и навыками, обеспечит координацию финансирования, объединение программ и инициатив, а также усилит международное сотрудничество", - добавила она.

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Версия на английском языке Deputy minister: 177,000 women farmers in Azerbaijan received state support
Версия на азербайджанском языке İlhamə Qədimova: “Azərbaycanda 177 min qadın fermerə dövlət dəstək verib”

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