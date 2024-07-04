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Ильхам Алиев пригласил лидеров стран-членов ШОС на COP29

Ильхам Алиев пригласил лидеров стран-членов ШОС на COP29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре в Баку.
COP29
4 июля 2024 г. 17:30
Ильхам Алиев пригласил лидеров стран-членов ШОС на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре в Баку.

Как сообщает Report, об этом Ильхам Алиев сказал, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира. Я уже направил официальные приглашения лидерам государств-членов ШОС и надеюсь увидеть своих коллег в ноябре в Баку", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev invites leaders of SCO member countries to COP29
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev ŞƏT-ə üzv ölkələrin liderlərini COP29-a dəvət edib

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