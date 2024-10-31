IIGCC призывает к установлению новой амбициозной коллективной количественной цели на COP29

Главный исполнительный директор Группы институциональных инвесторов по вопросам изменения климата (IIGCC) Стефани Пфайфер направила открытое письмо с призывом к установлению амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) на COP29.

Главный исполнительный директор Группы институциональных инвесторов по вопросам изменения климата (IIGCC) Стефани Пфайфер направила открытое письмо с призывом к установлению амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) на COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, письмо адресовано министру окружающей среды Египта Ясмин Фуад и министру по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крису Боуэну.

В письме выражается поддержка амбициозной NCQG по климатическому финансированию и излагаются ключевые рекомендации, включая "признание роли частного сектора".

Поясняется, что многие инвесторы видят возможности как в развитых, так и в развивающихся странах и готовы сотрудничать с политиками для привлечения финансирования, необходимого для достижения чистого нулевого уровня выбросов и устойчивости к изменению климата к 2050 году.

"Исходя из уроков, извлеченных из достижения цели в 100 миллиардов долларов США, мы знаем, что нехватка финансовых ресурсов представляет собой риск для достижения целей и осуществления определяемых на национальном уровне взносов (NDC) и может привести к дальнейшей задержке глобальных мер по борьбе с изменением климата. Это создает долгосрочные системные риски для глобальной финансовой стабильности, что имеет отношение к фидуциарным обязательствам инвесторов", - подчеркивается в письме.

В письме отмечается, что амбициозная финансовая цель, предусматривающая привлечение частного капитала, может повысить стремление к выполнению целей NDC в развивающихся странах. Это станет возможным благодаря укреплению доверия к доступным финансовым ресурсам как для смягчения последствий, так и для адаптации, поскольку последняя традиционно получала недостаточное финансирование.