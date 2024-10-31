О нас

IIGCC призывает к установлению новой амбициозной коллективной количественной цели на COP29

IIGCC призывает к установлению новой амбициозной коллективной количественной цели на COP29 Главный исполнительный директор Группы институциональных инвесторов по вопросам изменения климата (IIGCC) Стефани Пфайфер направила открытое письмо с призывом к установлению амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) на COP29.
COP29
31 октября 2024 г. 15:00
IIGCC призывает к установлению новой амбициозной коллективной количественной цели на COP29

Главный исполнительный директор Группы институциональных инвесторов по вопросам изменения климата (IIGCC) Стефани Пфайфер направила открытое письмо с призывом к установлению амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) на COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, письмо адресовано министру окружающей среды Египта Ясмин Фуад и министру по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крису Боуэну.

В письме выражается поддержка амбициозной NCQG по климатическому финансированию и излагаются ключевые рекомендации, включая "признание роли частного сектора".

Поясняется, что многие инвесторы видят возможности как в развитых, так и в развивающихся странах и готовы сотрудничать с политиками для привлечения финансирования, необходимого для достижения чистого нулевого уровня выбросов и устойчивости к изменению климата к 2050 году.

"Исходя из уроков, извлеченных из достижения цели в 100 миллиардов долларов США, мы знаем, что нехватка финансовых ресурсов представляет собой риск для достижения целей и осуществления определяемых на национальном уровне взносов (NDC) и может привести к дальнейшей задержке глобальных мер по борьбе с изменением климата. Это создает долгосрочные системные риски для глобальной финансовой стабильности, что имеет отношение к фидуциарным обязательствам инвесторов", - подчеркивается в письме.

В письме отмечается, что амбициозная финансовая цель, предусматривающая привлечение частного капитала, может повысить стремление к выполнению целей NDC в развивающихся странах. Это станет возможным благодаря укреплению доверия к доступным финансовым ресурсам как для смягчения последствий, так и для адаптации, поскольку последняя традиционно получала недостаточное финансирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IIGCC calls for new ambitious collective quantitative target at COP29

Самое читаемое

Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
На выходных ожидается сильный ветер
На выходных ожидается сильный ветер
24 октября 2024 г. 17:04
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi