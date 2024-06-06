Hydrogen Europe намерена сотрудничать с руководством COP29

Hydrogen Europe намерена сотрудничать с руководством и партнерами 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Hydrogen Europe намерена сотрудничать с руководством и партнерами 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявила директор по торговле и международным отношениям Hydrogen Europe Мария Ассумпсио Рохо Торрент во 2-ой день Бакинского энергетического форума.

По ее словам, вопросы водородной энергетики вошли в повестку дня предыдущих мероприятий COP: "Скорее всего, обсуждение вопросов продолжится и на COP29. Это мероприятие станет прекрасной возможностью лучше понять роль, которую водород будет играть в распространении возобновляемых источников энергии".