Хольгер Лекс: Климатические действия необходимо превратить в экономическую возможность

Климатические действия необходимо превратить в экономическую возможность, это важно для глобальной экономики.

Климатические действия необходимо превратить в экономическую возможность, это важно для глобальной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Хольгер Лекс на мероприятии, посвященном конкурентоспособности в трансформации, в рамках COP29.

Лекс подчеркнул, что трансформация открывает новые возможности для роста и рынков, что делает важным сохранение конкурентоспособности.

"Трансформация также создает трудности для промышленно развитых стран Европы, особенно для Германии. Для достижения целей Парижского соглашения важно сделать защиту климата прибыльной для бизнеса не только в Германии и Европе, но и во всем мире", - сказал он.

Он добавил, что немецкая промышленность сейчас испытывает серьезное давление, а темпы экономического роста слабы.

"Мы должны рассматривать борьбу с изменением климата не только как экологическую цель, но и как возможность для экономического развития. Превратив защиту климата в бизнес-возможность мы создадим важный инструмент для повышения экономического благосостояния стран, создания новых рабочих мест", - добавил Лекс.