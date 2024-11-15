Хинду Умару Ибрагим: Женщины должны быть активно вовлечены в климатический процесс

Женщины должны быть активно вовлечены в процесс устранения последствий глобальных климатических проблем, и для этого им необходимо выделить финансовые ресурсы.

Женщины должны быть активно вовлечены в процесс устранения последствий глобальных климатических проблем, и для этого им необходимо выделить финансовые ресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного и местного форума народов по изменению климата, адвокат Хинду Умару Ибрагим на дискуссии "Связь между гендером, климатом и безопасностью: роль женщин в защите и восстановлении окружающей среды в зонах конфликтов" в рамках COP29.

По ее словам, ключевым моментом является доступ женщин к институтам, принимающим решения, и их активное участие в этом процессе.

"Женщины не могут участвовать в принятии решений, мужчины занимаются вопросами мира и безопасности. Когда они обсуждают эти темы, на должностях находятся только мужчины, которые говорят о поддержании мира и спокойствия для остальной части общества. Женщины также должны быть представлены на высоком уровне", - сказала она.