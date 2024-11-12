Хикмет Гаджиев: В медиа-пространстве велась активная антиазербайджанская пропаганда перед COP29

В период председательства Азербайджана на COP29 в информационном пространстве велась активная, централизованная и систематическая антиазербайджанская пропаганда.

В период председательства Азербайджана на COP29 в информационном пространстве велась активная, централизованная и систематическая антиазербайджанская пропаганда.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах COP29.

Гаджиев с сожалением отметил, что пропаганда велась в том числе ведущими западными медиа.

"Необходимо учитывать, что глобальный климатический кризис это проблема, затрагивающая весь мир. Именно на эту проблему нужно было направить все внимание. Вместо этого медиа и некоторые организации, связанные с западными странами вели антиазербайджанскую пропаганду", - сказал он.

По словам помощника президента, ни Азербайджан, как принимающая сторона, ни участники COP29 не согласны с данной позицией.