Хикмет Гаджиев прокомментировал неучастие Франции и Армении в COP29

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью AzTV коснулся вопроса неучастия Армении и Франции в COP29.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью AzTV коснулся вопроса неучастия Армении и Франции в COP29.

Как сообщает Report, он отметил, что Азербайджан, будучи стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата, исходя из своей ответственности и обязательств, направил приглашения всем странам-участницам Конвенции, включая Армению и Францию.

По его словам, практически все члены конвенции находятся в Баку: "На площадке COP29 мы видим динамичную ситуацию, обсуждения представителей государств и организаций гражданского общества, и еще раз убеждаемся в том, что внимание всего мира приковано к Азербайджану. На COP29 зарегистрировалось более 75 тыс. участников. Поэтому участие или неучастие Армении никак на нас не влияет".

Гаджиев также затронул вопрос о серьезности намерений Армении в отношении изменения климата и климатической трансформации. Он подчеркнул, что в опубликованном в преддверии COP29 отчете Программы ООН по окружающей среде о негативном влиянии изменения климата на Южный Кавказ отмечаются такие негативные тенденции в регионе, как таяние ледников в горах, снижение уровня воды в Каспийском море и уменьшение количества осадков: "Мы считали, что участие Армении в COP29 могло бы стать полезной возможностью для сотрудничества в регионе Южного Кавказа, включая совместное обсуждение таких важных вопросов, как изменение климата. Однако неучастие Армении показывает, что ее позиция по отношению к COP до сегодняшнего дня - не более чем мелкая пропаганда, и эта страна несерьезна и в этом вопросе. При участии и поддержке государственных структур Армении против Азербайджана ведется грязная пропаганда. В этом заключается позиция этой страны. Мы считали, что, присоединившись к COP29, Армения внесла бы вклад в процесс укрепления доверия и диалога на региональном уровне. Однако Армения приняла противоположную позицию".

Гаджиев добавил, что непонятно, почему Франция вместо того, чтобы вести конструктивный диалог и дискуссию на COP29, заняла позицию обиженной стороны. Он отметил, что малые островные государства сталкиваются с экзистенциальной угрозой из-за последствий изменения климата. "Заморские регионы Франции и Нидерландов также относятся к категории малых островных государств. Поскольку у них нет собственного управления, представители этих территорий не могут поднимать вопрос климатических проблем. Если мы признаем, что климатическая проблема является глобальной, исходя из принципа инклюзивности, нужно дать возможность каждой стороне поднимать проблемы. Это нормальная ситуация. Но, к сожалению, Франция, говорящая об инклюзивности и всегда поощряющая конструктивную критику, заняла обиженную позицию, и попыталась придать этому другую политическую окраску. Это мероприятие ООН. Здесь каждое государство имеет право участвовать или не участвовать. Это решение самой Франции", - заключил он.