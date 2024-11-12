Хикмет Гаджиев ответил на критику по проведению COP29 в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал высказанное Арменией мнение о том, что "Азербайджан как нефтяная страна не может принимать COP29".

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление Армении о том, что "Азербайджан как нефтяная страна не может принимать COP29".

Как сообщает Report, помощник президента заявил журналистам в кулуарах COP29, что все страны, до сих пор принимавшие климатическую конференцию, за исключением Швейцарии, так или иначе являются производителями ископаемого топлива.

"До нас это мероприятие принимали европейские страны. К примеру, Польша, которая на сегодняшний день входит в число стран, производящих больше всего угля в мире. COP также проводился в Глазго (Великобритания). Этот город является одним из мировых центров производства угля. Поэтому, вместо взаимных обвинений, следовало бы внести вклад в результативные обсуждения", - отметил он.

Помощник президента также подчеркнул, что практически все стороны-члены Рамочной конвенции ООН об изменении климата являются потребителями ископаемого топлива. "Сегодня во всем мире есть реальные потребности, а ископаемое топливо является частью мира. Конечно, это негативно влияет на изменение климата, но нужно прилагать совместные усилия, чтобы предотвратить это, а не вести подобные бессодержательные дискуссии", - сказал Гаджиев.