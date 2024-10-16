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Хикмет Гаджиев для Newsweek: Азербайджан призывает мировое сообщество к перемирию на время COP29

Хикмет Гаджиев для Newsweek: Азербайджан призывает мировое сообщество к перемирию на время COP29 Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в статье, опубликованной в американском издании Newsweek, наряду с климатическим кризисом обратил внимание на усилия Азербайджана по
COP29
16 октября 2024 г. 23:16
Хикмет Гаджиев для Newsweek: Азербайджан призывает мировое сообщество к перемирию на время COP29

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в статье, опубликованной в американском издании Newsweek, наряду с климатическим кризисом обратил внимание на усилия Азербайджана по достижению мира в регионе, а также на важность двусторонних соглашений с Арменией.

Как сообщает Report, в материале содержатся важные призывы Азербайджана к международному сообществу в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Х.Гаджиев подчеркнул, что 29-я сессия COP будет охватывать не только климатические вопросы, одним из важных направлений станет также тема мира и безопасности.

В своей статье помощник президента отметил, что Азербайджан выступил с инициативой перемирия на время проведения COP29. Это предложение, ссылаясь на древнюю традицию Олимпийского перемирия, призывает к прекращению вооруженных конфликтов во время переговоров по решению вопросов климатического кризиса. Хотя Х.Гаджиев признает, что эта идея может показаться некоторым трудновыполнимой, он подчеркивает важность выступления Азербайджана с такой инициативой в рамках ООН.

Помощник президента обратил внимание, что двусторонние мирные переговоры с Арменией сыграли ключевую роль в получении права на проведение COP29. Х.Гаджиев отметил достижение исторических соглашений между Арменией и Азербайджаном, включая обмен пленными и деятельность комиссий по делимитации границы, и заявил, что этот процесс является важным шагом на пути к мировому соглашению.

Однако он подчеркнул, что территориальные претензии в Конституции Армении и наращивание этой страной военного потенциала при помощи западных государств препятствуют мирному процессу. В статье говорится, что во время COP29 Азербайджан будет уделять внимание не только климатическим проблемам, но и обеспечению стабильности в регионе.

Хикмет Гаджиев заявил о решимости Азербайджана внести вклад в достижение глобального климатического соглашения на этом саммите, и призвал международное сообщество проявить солидарность во время этих важных обсуждений.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev “Newsweek”də yazır: Azərbaycan bütün dünyanı “COP atəşkəsinə” dəvət edir

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