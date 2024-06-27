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Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем

Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем.
COP29
27 июня 2024 г. 23:17
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем

Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети Х.

Он отметил, что Азербайджан в 2026 году будет принимать Всемирный форум городов ООН.

"В продолжение COP29 в 2026 году Азербайджан совместно с UNEP(Программа ООН по окружающей среде - ред.) проведет Всемирный день окружающей среды, а также совместно с UN-Habitat (Программа ООН по населенным пунктам - ред.) - Всемирный форум городов. Поскольку после завершения конфликта Азербайджан переключается на более глобальную внешнюю политику и привлекает весь мир на Южный Кавказ, он продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində daha fəal rol oynamağa davam edəcək

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