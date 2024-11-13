Хенни: Инвестиции на борьбу с климатическим кризисом эффективнее, чем непригодная для жизни планета

Атоллы Маршалловых островов возвышаются всего на несколько метров над уровнем моря, что делает изменение климата самой серьезной угрозой, с которой они сталкиваются. Только срочные коллективные действия могут остановить эту серьезную угрозу от того, чтобы

Атоллы Маршалловых островов возвышаются всего на несколько метров над уровнем моря, что делает изменение климата самой серьезной угрозой, с которой они сталкиваются. Только срочные коллективные действия могут остановить эту серьезную угрозу от того, чтобы она стала непреодолимой. Сейчас время продвигать эти глобальные действия вперед.

Как сообщает Report, об этом заявила Хильда Хенни, президент Маршалловых островов на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS) в рамках COP29.

"Мир не находится на пути к сохранению показателя 1,5 градусов. Поскольку это последняя конференция перед представлением новых определяемых на национальном уровне вкладов, крайне важно, чтобы эта конференция установила четкие ожидания по предоставлению амбициозных обязательств по сокращению выбросов в начале следующего года", сказала она.

Все основные стороны-источники выбросов должны предоставить NDC, которые охватывают всю экономику, все газы и сектора, и содержат абсолютные цели по сокращению, сказала она.

Маршалловы острова также привержены помощи в достижении амбициозного результата, отметила Хенни, добавив, что по новой коллективной количественной цели, страны должны найти триллионы, необходимые для решения проблемы изменения климата, для стимулирования перехода к чистой энергии, для адаптации к воздействиям и для решения проблемы потерь и ущерба.

"Маршалловы острова представили свой национальный план адаптации на COP28. Он определяет план выживания нашей культуры и общества перед лицом климатических воздействий, включая неизбежное повышение уровня моря. Он намечает четкий путь вперед. Но его реализация будет стоить миллиарды", - отметила она, добавив, что это неподъемные суммы для страны такого размера.

"Новая коллективная количественная цель должна дать нам надежду на то, что мы их обеспечим. Это означает центральный фокус на грантовом финансировании, особенно для адаптации и потерь и ущерба. Это означает полное решение давних проблем с доступом, с которыми сталкиваются малые островные государства, в том числе через минимальный уровень распределения", - подчеркнула Хенни.

По ее словам, известно, что глобально требуемые суммы исчисляются триллионами, в то же время триллионы находились и раньше, например, при реагировании на кризис COVID. Причем, эти вложения гораздо более экономически эффективны, чем альтернатива непригодной для жизни планеты.

Поэтому необходимо достичь амбициозной новой коллективной количественной цели, заявила президент Маршалловых островов.

"Я проделала долгий путь, чтобы быть здесь. Я сделала это, потому что продолжаю верить, что Парижское соглашение является ключом к будущему моей страны и к выживанию нашей планеты. Но вера малых островных развивающихся государств колеблется. Слишком часто наши голоса отодвигались на второй план. Поэтому мы благодарны стране-хозяйке за созыв этого саммита", - заключила она.