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Хельга Бародотри: Последствия изменения климата становятся все более очевидными

Хельга Бародотри: Последствия изменения климата становятся все более очевидными Последствия изменения климата становятся все более очевидными с каждым годом, что делает необходимым сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:21
Хельга Бародотри: Последствия изменения климата становятся все более очевидными

Последствия изменения климата становятся все более очевидными с каждым годом, что делает необходимым сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявила замглавы Министерства окружающей среды, энергетики и климата Исландии Хельга Бародотри на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"2024 год, вероятно, станет самым теплым в истории человечества и первым годом, когда будет превышен предел в 1,5 градуса. Изменения, которые такой уровень потепления приносит нашей планете, разрушительны, и климатические трагедии, которые мы наблюдали в последние годы, будут только усиливаться в дальнейшем ", - сказала она.

Бародотри отметила, что только совместные климатические действия по смягчению последствий и адаптации остановят этот процесс и подготовят общество к грядущему.

"Арктика уже нагрелась намного больше среднепланетарного уровня, и вся криосфера, вероятно, покажет более экстремальные симптомы потепления мира в ближайшем будущем. В Арктике продолжается отступление ледников, потеря биоразнообразия. Создаются условия, которые вынудят к перемещению коренных народов, чьи права и участие необходимо обеспечить", - сказала она.

Представитель ведомства подчеркнула, что правительство Исландии в последние годы значительно увеличило обязательства по климатическому финансированию с акцентом на сбалансированный подход между смягчением последствий и адаптацией.

"Во всех наших проектах по развитию всегда в центре внимания находятся гендерное равенство и права человека. Мы не продвинемся вперед без надежных усилий по смягчению последствий. Мы призываем все страны принять меры, отказаться от ископаемого топлива и построить системы зеленой энергетики", - подытожила она.

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