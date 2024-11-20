Хартмут Хеппнер: Основная цель - добиться нулевой эмиссии во всем мире к 2050 году

Основная цель – добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа во всем мире к 2050 году.

Основная цель – добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа во всем мире к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Федерального министерства цифровизации и транспорта Германии Хартмут Хеппнер на мероприятии "Декарбонизация транспорта: политика и стратегии для гражданской авиации, морского и внутреннего транспорта" в рамках COP29.

По его словам, эта цель становится еще более сложной задачей, особенно учитывая высокий уровень использования ископаемого топлива в транспортном секторе: "Мы должны переосмыслить и перестроить нашу экономику и общество. Это исходит не только из нашего желания, но и из необходимости борьбы с изменением климата".

Коснувшись значимости международного сотрудничества, он подчеркнул, что ни одна страна не может решить проблемы автомобильной промышленности в одиночку. "Германия приглашает к международному сотрудничеству Европейский Союз, США и другие страны", - сказал Хеппнер.