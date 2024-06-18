Ханде Харманджи: Медработники должны понимать, что климатические изменения - это проблема

"Медицинские работники должны понимать, что климатические изменения являются проблемой".

Медицинские работники должны понимать, что климатические изменения являются проблемой.

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи заявила в Баку в ходе выступления на ежегодно проводимом перед COP глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего".

"Необходимо понимать, что мы создали эту проблему, и должны ее решить. К сожалению, работники здравоохранения не вовлечены в борьбу с этим кризисом должным образом", - отметила представительница ВОЗ.