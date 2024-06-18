О нас

Ханде Харманджи: Медработники должны понимать, что климатические изменения - это проблема

Ханде Харманджи: Медработники должны понимать, что климатические изменения - это проблема "Медицинские работники должны понимать, что климатические изменения являются проблемой".
COP29
18 июня 2024 г. 14:39
Ханде Харманджи: Медработники должны понимать, что климатические изменения - это проблема

Медицинские работники должны понимать, что климатические изменения являются проблемой.

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи заявила в Баку в ходе выступления на ежегодно проводимом перед COP глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего".

"Необходимо понимать, что мы создали эту проблему, и должны ее решить. К сожалению, работники здравоохранения не вовлечены в борьбу с этим кризисом должным образом", - отметила представительница ВОЗ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: Səhiyyə işçiləri iqlim dəyişikliyinin problem olduğunu anlamalıdırlar

Другие новости из категории

Ямайский профессор: Нельзя запаздывать с мерами по адаптации к изменению климата
Ямайский профессор: Нельзя запаздывать с мерами по адаптации к изменению климата
18 июня 2024 г. 12:26
Главный переговорщик: Во время председательства на COP29 мы постараемся инвестировать в здоровье человека
Главный переговорщик: Во время председательства на COP29 мы постараемся инвестировать в здоровье человека
18 июня 2024 г. 10:25
Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения
Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения
18 июня 2024 г. 10:01
Спецпредставитель COP28: Важно работать над финансированием в области климата и здравоохранения
Спецпредставитель COP28: Важно работать над финансированием в области климата и здравоохранения
18 июня 2024 г. 09:55
Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения
Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения
18 июня 2024 г. 09:48
В Баку стартовал глобальный саммит Прогнозирование здорового будущего
ФотоВ Баку стартовал глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего"
18 июня 2024 г. 09:35
Члены оргкомитета СОР29 посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST
ФотоЧлены оргкомитета СОР29 посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST
16 июня 2024 г. 15:44
Келли Уиллис: Изменение климата - самая большая угроза для здоровья населения в мире
Келли Уиллис: Изменение климата - самая большая угроза для здоровья населения в мире
15 июня 2024 г. 12:00
С участием волонтеров COP29 организована акция по очистке побережья
ФотоС участием волонтеров COP29 организована акция по очистке побережья
14 июня 2024 г. 18:06
ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29
ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29
14 июня 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi