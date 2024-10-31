Хале Айдогмуш: На COP29 будут приняты ключевые решения, и на журналистов падает большая ответственность

Климатические саммиты Рамочной конвенции ООН – важное мероприятие, которое ежегодно приковывает к себе внимание всего мира, и в этом году его принимает Азербайджан.

Климатические саммиты Рамочной конвенции ООН – важное мероприятие, которое ежегодно приковывает к себе внимание всего мира, и в этом году его принимает Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела экологических новостей турецкого агентства Anadolu Хале Айдогмуш на тренинге для журналистов "COP29 и устойчивые медиа-практики".

Айдогмуш напомнила, что в рамках двухнедельного саммита в Баку соберутся ученые и эксперты по климату со всего мира для обсуждений важных вопросов климатической повестки.

"Это очень важное мероприятие глобального масштаба. Решения, принятые на COP29, станут ключевыми в борьбе с изменением климата. В этой связи на журналистов падает большая ответственность, они должны широко осветить происходящие процессы и принятые решения", - сказала она.

По ее словам, тренинги для представителей СМИ имеют большое значение, так как климатическая журналистика требует обширных знаний в этой сфере.

"Учитывая значимость саммита COP29, его освещают не только журналисты, специализирующиеся на теме климата, которые знакомы со всей терминологией и текущими процессами. Сегодняшний тренинг поможет повысить квалификацию представителей СМИ", - сказала она.

Айдогмуш напомнила, что саммиты Рамочной конвенции ООН проводятся ежегодно, что также делает необходимым расширение знаний журналистов в этой сфере.