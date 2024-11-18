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Хайсмит: Стратегия Таможенной службы США направлена на упрощение торговли без ущерба экологии

Хайсмит: Стратегия Таможенной службы США направлена на упрощение торговли без ущерба экологии Стратегия "Зеленая таможня" Таможенной и пограничной службы США (CBP) направлена на упрощение торговых процессов без ущерба для окружающей среды.
COP29
18 ноября 2024 г. 13:03
Хайсмит: Стратегия Таможенной службы США направлена на упрощение торговли без ущерба экологии

Стратегия "Зеленая таможня" Таможенной и пограничной службы США (CBP) направлена на упрощение торговых процессов без ущерба для окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Управления торговли CBP Энмери Хайсмит на мероприятии "Зеленая таможня: Развитие устойчивой торговли через упрощение, инновации и стандарты" в рамках COP29.

Стратегия основана на четырех ключевых направлениях: продвижении "зеленой торговли", усилении механизмов контроля, ускорении инноваций и оптимизации внутренних операций. По словам Хайсмит, цель стратегии - упростить торговые процессы, сократив выбросы углерода, что необходимо для защиты окружающей среды.

Она подчеркнула, что стратегическое видение CBP по "зеленой торговле" остается неизменным, а сотрудничество с партнерами способствует достижению успехов как в упрощении торговли, так и в охране природы.

Хайсмит отметила, что CBP обеспечивает прозрачность и соблюдение правил для создания равных условий для бизнеса. "Все знают правила и обязаны их соблюдать. Мы предотвращаем попадание вредных продуктов на рынок США, выявляем контрафактные товары и не разрешаем торговлю продукцией, созданной с использованием принудительного труда", - сказала она.

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Версия на английском языке Highsmith: US customs strategy aims to simplify trade without environmental damage
Версия на азербайджанском языке ABŞ gömrüyü ticarət proseslərinin ətraf mühitə ziyan vurmadan sadələşdirilməsinin yollarını açıqlayıb

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