О нас

Haber Global: В рамках COP29 готовится текст соглашения о финансировании

Haber Global: В рамках COP29 готовится текст соглашения о финансировании В рамках COP29 в Баку готовится текст соглашения о климатическом финансировании.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:11
Haber Global: В рамках COP29 готовится текст соглашения о финансировании

В рамках COP29 в Баку готовится текст соглашения о климатическом финансировании.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global о климатической конференции в Баку.

"Сейчас одной из ключевых тем COP29 является климатическое финансирование, а также вопросы адаптации к изменению климата. Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев заявил, что подготовленный текст будет кратким, точным и отличным от текстов предыдущих COP", - говорится в материале.

Отмечается, что в последний день климатической конференции основное внимание будет уделено подготовке текста соглашения.

"Сегодня проходят обсуждения по транспортным и туристическим вопросам, завтра участники конференции обсудят гендерное равенство, природу и биоразнообразие. Каждая страна представляет свои проекты по этим вопросам в рамках конференции", - говорится в сюжете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": COP29 çərçivəsində maliyyələşdirmə müqaviləsinin mətni hazırlanır

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
13 ноября 2024 г. 18:07
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
17 ноября 2024 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi