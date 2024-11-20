Haber Global: В рамках COP29 готовится текст соглашения о финансировании

В рамках COP29 в Баку готовится текст соглашения о климатическом финансировании.

В рамках COP29 в Баку готовится текст соглашения о климатическом финансировании.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global о климатической конференции в Баку.

"Сейчас одной из ключевых тем COP29 является климатическое финансирование, а также вопросы адаптации к изменению климата. Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев заявил, что подготовленный текст будет кратким, точным и отличным от текстов предыдущих COP", - говорится в материале.

Отмечается, что в последний день климатической конференции основное внимание будет уделено подготовке текста соглашения.

"Сегодня проходят обсуждения по транспортным и туристическим вопросам, завтра участники конференции обсудят гендерное равенство, природу и биоразнообразие. Каждая страна представляет свои проекты по этим вопросам в рамках конференции", - говорится в сюжете.