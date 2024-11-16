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Haber Global подготовил сюжет о неучастии Франции в COP29

Haber Global подготовил сюжет о неучастии Франции в COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным неучастие Франции в обсуждении климатической проблемы.
COP29
16 ноября 2024 г. 00:22
Haber Global подготовил сюжет о неучастии Франции в COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным неучастие Франции в обсуждении климатической проблемы.

Как сообщает Report, данная тема была освещена в сюжете Haber Global о неучастии Франции в COP29.

В сюжете отмечается, что в Баку успешно продолжается 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В то время как в мероприятии принимают участие такие ведущие страны, как Турция, Великобритания, Италия, Испания и другие, Франция не присоединилась к сессии. Отвечая на вопрос по этому поводу, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что, независимо от причин, отсутствие Франции в обсуждении вопроса изменения климата неправильно. Команда COP29 вела конструктивную работу и переговоры с противоположной стороной.

В сюжете также упоминается мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Подчеркивается, что Джейхун Байрамов указал на продолжающуюся работу над соглашением. «Основное внимание сосредоточено на COP29. Очные встречи однозначно невозможны до декабря. Работа над документом продолжается», — отметил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Fransanın COP29-dan kənarda qalmasını işıqlandırıb

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