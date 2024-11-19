Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP

Ожидания от климатической конференции COP29 в Баку выше, чем от предыдущих COP.

Ожидания от климатической конференции COP29 в Баку выше, чем от предыдущих COP.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber Global, посвященном конференции.

В материале говорится, что главным фокусом конференции стали финансовые механизмы борьбы с изменением климата и подчеркиваются три основные темы: биоразнообразие, засуха и финансовая устойчивость.

Также отмечается, что среди обсуждаемых вопросов находятся стратегии повышения устойчивости продовольственных систем, водоснабжения и сельского хозяйства перед лицом изменяющегося климата.

"На повестке дня также стоит вопрос адаптации к изменению климата. Одним из видов такой адаптации является климатическое образование. Кроме того, планируется проведение конференций в энергетической сфере. В целом, сегодня планируется проведение около 10 симпозиумов. То есть конференции не ограничиваются только двусторонними встречами", - говорится в репортаже.