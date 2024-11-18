Haber Global: На COP29 отмечается высокая активность участников

На климатической конференции COP29 в Баку наблюдается высокая активность участников.

На климатической конференции COP29 в Баку наблюдается высокая активность участников.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber Global.

В материале подчеркивается стремление участников сформировать зеленое будущее.

"Особое внимание уделяется стоящим на повестке дня вопросам здравоохранения, образования, детей и молодежи. Министр образования Турции находится в Баку, чтобы обсудить адаптацию к цифровому миру, в которой молодежь играет ключевую роль", - говорится в репортаже.

Также подчеркивается, что в ближайшие дни будут затронуты темы продовольствия, водных ресурсов и сельского хозяйства. Турция направила на COP29 большую делегацию для обсуждения этих вопросов и продолжения реализации своей "дорожной карты" во всех ключевых направлениях.