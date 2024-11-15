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Haber Global: К проходящей в Баку конференции COP29 наблюдается большой интерес

Haber Global: К проходящей в Баку конференции COP29 наблюдается большой интерес В очередном репортаже турецкого телеканала Haber Global говорится о высоком интересе международного сообщества к проходящей в Баку климатической конференции ООН COP29.
COP29
15 ноября 2024 г. 00:46
Haber Global: К проходящей в Баку конференции COP29 наблюдается большой интерес

В очередном репортаже турецкого телеканала Haber Global говорится о высоком интересе международного сообщества к проходящей в Баку климатической конференции ООН COP29.

Как сообщает Report, в материале отмечается, что саммит также называют "финансовым COP", поскольку основная повестка конференции - как обеспечить необходимое финансирование для борьбы с изменением климата, особенно для уязвимых стран.

Указывается, что мероприятие освещают три тысячи журналистов из разных стран.

"Конференция, в которой принимают участие 72 тыс. человек из 169 стран, проходит на Бакинском Олимпийском стадионе и во временных зонах, созданных вокруг него. В коридорах - от входа до конференц-залов - представлены исторические артефакты из Музея истории Азербайджана. Особое внимание привлекают павильоны стран, в которых представлены решения по борьбе с изменением климата. Климатические активисты проводят акции, вывешивая баннеры для привлечения внимания к актуальным проблемам", - говорится в репортаже.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Haber Global": Bakıda keçirilən COP29 Konfransına böyük maraq var

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