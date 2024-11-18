О нас

Гульбара Султанова: Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия

Гульбара Султанова: Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия, который может повторить судьбу Аральского моря.
COP29
18 ноября 2024 г. 15:34
Гульбара Султанова: Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия

Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия, который может повторить судьбу Аральского моря.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Комитета по делам гражданского общества при Минкультуры Казахстана Гульбара Султанова на Форуме турецкой климатической инициативы по проблемам человеческого капитала в рамках COP29.

По ее словам, рекомендации, разработанные на Форуме, станут гарантией и основой для общего развития повестки дня ООН по изменению климата.

"Необходимо сформировать следующую повестку реформ и трансформаций, которые повлияют на все мировое сообщество в климатических дискуссиях. Без международного сотрудничества и активного участия всех стран решить климатические проблемы невозможно. В частности, все тюркские государства должны объединиться, чтобы предотвратить уничтожение Каспийского моря, чтобы не повторилась ситуация с Аральским морем. Это важная общая задача", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gülbarə Sultanova: Xəzərin məhvinin qarşısını almaq üçün bütün türk dövlətləri birləşməlidir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi