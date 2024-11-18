Гульбара Султанова: Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия

Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия, который может повторить судьбу Аральского моря.

Тюркские государства должны объединиться для защиты Каспия, который может повторить судьбу Аральского моря.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Комитета по делам гражданского общества при Минкультуры Казахстана Гульбара Султанова на Форуме турецкой климатической инициативы по проблемам человеческого капитала в рамках COP29.

По ее словам, рекомендации, разработанные на Форуме, станут гарантией и основой для общего развития повестки дня ООН по изменению климата.

"Необходимо сформировать следующую повестку реформ и трансформаций, которые повлияют на все мировое сообщество в климатических дискуссиях. Без международного сотрудничества и активного участия всех стран решить климатические проблемы невозможно. В частности, все тюркские государства должны объединиться, чтобы предотвратить уничтожение Каспийского моря, чтобы не повторилась ситуация с Аральским морем. Это важная общая задача", - сказала она.