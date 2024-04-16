GWEC: Мировая ветроэнергетика должна утроить свои мощности к 2030 году для достижения целей COP28

В 2023 году в целом по миру было установлено рекордное число мощностей в сфере ветроэнергетики, что делает этот год лучшим в истории этой отрасти.

В 2023 году в целом по миру было установлено рекордное число мощностей в сфере ветроэнергетики, что делает этот год лучшим в истории этой отрасти.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Global Wind Report за 2023 год Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC).

“2023 год для ветроэнергетической отрасли стал самым успешным за всю историю: количество установок увеличилось на 50% в годовом исчислении. Подключение 117 ГВт ветровых мощностей в электросети за один год показывает, что мир движется в правильном направлении в борьбе с изменением климата", - говорится в докладе.

GWEC отмечает, что ветроэнергетика вступает в новую эру ускоренного роста, вызванную возросшими политическими амбициями, что проявилось в историческом решении на COP28 утроить возобновляемую энергию к 2030 году.



Согласно докладу, благодаря новым ветроэнергетическим установкам мощностью 117 ГВт, глобальная совокупная мощность ветроэнергетики преодолела первый рубеж в 1 ТВт в прошлом году, продемонстрировав рост на 13% в сравнении с 2022 годом.

"На рынке наземной ветроэнергетики в прошлом году в сеть было интегрировано 106 ГВт новых мощностей, что на 54% выше в годовом исчислении. Эта первый случай, когда в течение года во всем мире было установлено более 100 ГВт новых наземных ветроэнергетических мощностей", - отмечает GWEC.

По данным Совета, на страновом уровне Китай и США остаются двумя крупнейшими в мире рынками наземной ветроэнергетики, за ними следуют Бразилия, Германия и Индия. В совокупности на пять крупнейших рынков пришлось 82% мировых новых установок в 2023 году, что в совокупности на 9% больше, чем в предыдущем году

На оффшорном рынке в 2023 году было введено в эксплуатацию 10,8 ГВт новых ветровых установок, в результате чего общая мировая мощность морской ветроэнергетики увеличилась до 75,2 ГВт, что на 24% выше, чем в 2022 году.

"Китай шестой год подряд лидирует в мире по ежегодному развитию морской ветроэнергетики: в 2023 году было введено в эксплуатацию 6,3 ГВт. За счет этого общая мощность морских ветровых установок в стране достигла 38 ГВт, что на 3,7 ГВт выше, чем в Европе", - говорится в докладе.

GWEC призывает политиков, инвесторов и сообщества работать вместе в ключевых областях инвестиций, цепочек поставок, системной инфраструктуры и общественного консенсуса, чтобы создать условия для роста ветроэнергетики до 2030 года и в последующий период.

"Ветроэнергетика должна примерно утроить свои мощности с 117 ГВт до как минимум 320 ГВт к 2030 году, чтобы достичь целей COP28", - отмечает GWEC.

В докладе представлены данные по 13 странам - Австралия, Азербайджан, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Япония, Кения, Филиппины, Саудовская Аравия, Южная Корея, Соединенные Штаты, и дан углубленный анализ глобальной команды отраслевых экспертов GWEC.