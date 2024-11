Гутерриш: В эпоху климатических катастроф система раннего предупреждения - необходимость

По мере того, как климатический кризис усиливается, необходимо активизировать меры борьбе с изменениями.

Как передает Report, об этом генсек ООН Антониу Гутерриш написал в соцсети "Х".

"В эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары - это не роскошь. Это необходимость. По мере того, как климатический кризис усиливается, мы должны делать то же самое. На COP29 я призвал мировых лидеров защищать людей по всему миру", - отметил он.