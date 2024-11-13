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Гутерриш: Перед всеми нами стоит задача справедливого энергоперехода

Гутерриш: Перед всеми нами стоит задача справедливого энергоперехода Перед участниками сегодняшней конференции стоит задача найти пути решения ключевого глобального вызова – справедливого энергоперехода.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:23
Гутерриш: Перед всеми нами стоит задача справедливого энергоперехода

Перед участниками сегодняшней конференции стоит задача найти пути решения ключевого глобального вызова – справедливого энергоперехода.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании высокого уровня по обеспечению справедливого энергоперехода в рамках COP29 в Баку.

По его словам, сфера возобновляемых источников энергии стремительно развивается, и в прошлом году впервые объем инвестиций в ВИЭ превысил расходы на ископаемое топливо: "Ожидается резкий рост спроса на ресурсы, критически важные для перехода, поскольку правительства обещали утроить глобальные мощности ВИЭ к 2030 году и постепенно отказаться от ископаемого топлива".

Генсек отметил, что для развивающихся стран, богатых данными ресурсами, это огромная возможность для процветания, искоренения бедности и стимулирования устойчивого развития: "Однако слишком часто мы видим погоню за прибылью, борьбу за ресурсы, где общины эксплуатируются, права попираются, а окружающая среда разрушается; развивающиеся страны оказываются в самом низу цепочек создания стоимости, в то время как другие богатеют на их ресурсах".

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: Qarşımızda ədalətli enerji keçidi vəzifəsi durur
Версия на английском языке Guterres says everyone faces challenge of fair energy transition

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