Грузинский министр: Пропускная способность ж/д Грузии после модернизации достигнет 48 млн тонн

15:53

Модернизация железных дорог Грузии близится к завершению, после этого пропускная способность увеличится до 48 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

По его словам, модернизация железных дорог повысит эксплуатационную эффективность магистральной железнодорожной линии и увеличит годовую пропускную способность с 27 млн до 48 млн тонн: "Кроме того, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс еще больше усилит Средний коридор, напрямую соединив Азербайджан, Грузию и Турцию. Также активно продолжается строительство магистрали Восток-Запад, 70% которой уже открыто для транспорта".

Министр также отметил, что на данный момент изучается потенциал развития контрольных служб между Грузией и Азербайджаном: "Мы предлагаем преимущества как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта, включая сниженный расход топлива и низкие выбросы, а также улучшенную безопасность дорожного движения. В настоящее время проводится технико-экономическое обоснование, которое планируется завершить в начале следующего года".