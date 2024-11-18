Группа зеленых предупреждает о потенциальных конфликтах из-за климатического кризиса

В 2024 году мировое сообщество вступает в важный этап международного сотрудничества, ознаменованный проведением трех крупных конференций сторон (COP) в рамках Конвенций Рио.

В 2024 году мировое сообщество вступает в важный этап международного сотрудничества, ознаменованный проведением трех крупных конференций сторон (COP) в рамках Конвенций Рио - по климату, биоразнообразию и опустыниванию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Группы зеленых, куда входят министры иностранных дел Словении, Капо Верде, Коста-Рики, Сингапура и министр экологии и окружающей среды ОАЭ.

Эти мероприятия нацелены на решение ключевых проблем тройного кризиса планеты — утраты биоразнообразия, изменения климата и загрязнения окружающей среды. Эксперты предупреждают, что без немедленных и скоординированных мер эти угрозы могут существенно ухудшить качество жизни в ближайшие десятилетия, говорится в документе.

Проведение всех трех конференций дает возможность для разработки согласованной глобальной экологической повестки. Участие различных сторон, включая правительства, бизнес, гражданское общество и научные сообщества, способствует обмену знаниями и инновационными решениями, адаптированными к уникальным потребностям экосистем. Ожидается, что результаты этих конференций помогут определить пути защиты экосистем и устойчивого будущего для последующих поколений.

Особое внимание будет уделено вопросам водной безопасности, которая признана ключевым элементом устойчивого развития. В условиях глобального изменения климата нехватка водных ресурсов становится одной из главных угроз для продовольственной безопасности и устойчивости экосистем. На COP29 в Азербайджане участники обсуждают необходимость инвестиций и инновационных решений в области управления водными ресурсами, чтобы обеспечить справедливый доступ к воде и повысить устойчивость к изменению климата.

Министры, представляющие Группу зеленых, подчеркивают важность глобального сотрудничества в решении экологических вызовов, отмечая связь между экологической устойчивостью и международной безопасностью. Они призывают к скоординированным действиям, подчеркивая, что изменение климата усугубляет нехватку ресурсов и может привести к конфликтам из-за доступа к воде, земле и продовольствию.