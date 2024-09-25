Группа зарубежных НПО поддержала деятельность Азербайджана в рамках председательства на COP29

Группа иностранных НПО и представителей гражданского общества распространила заявление, в котором поддержала инклюзивность и важный вклад Азербайджана как председателя COP29 в борьбу с глобальным изменением климата.

Группа иностранных НПО и представителей гражданского общества распространила заявление, в котором поддержала инклюзивность и важный вклад Азербайджана как председателя COP29 в борьбу с глобальным изменением климата.

Как сообщает Report, заявление было принято по итогам "Саммита будущего", который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 20-24 сентября.

Заявление "Совместное оздоровление: инклюзивные пути к устойчивому будущему" подписано 44 представителями НПО из 22 стран.

В документе отмечена важность приоритета инклюзивности в обсуждениях в преддверии COP29: "Изменение климата влияет на всех, однако его последствия в основном наносят больший ущерб местным общинам и народам, уязвимым странам. Поэтому они не только должны быть услышаны, но и активно вовлечены в формирование политики и результатов".

Иностранные НПО призвали стороны приоритизировать инклюзивность на COP29 и обеспечить справедливость и равенство, а также неотложность и практичность принятых решений.

В заявлении выражена готовность поддержать председательство COP29 в продвижении повестки дня, которая способствует разнообразию, инклюзивности и гендерному равенству, а также сотрудничать с местными организациями гражданского общества.