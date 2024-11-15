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Грэнхолм: Переход к чистой энергетике в США осуществляется на субнациональном уровне

Грэнхолм: Переход к чистой энергетике в США осуществляется на субнациональном уровне На COP29 основной посыл США заключается в том, что переход к чистой энергетике и борьба с изменением климата продолжаются, независимо от того, кто находится в Белом доме.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:55
Грэнхолм: Переход к чистой энергетике в США осуществляется на субнациональном уровне

На COP29 основной посыл США заключается в том, что переход к чистой энергетике и борьба с изменением климата продолжаются, независимо от того, кто находится в Белом доме.

Об этом министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос Report.

Министр отметила, что энергопереход в США осуществляется на субнациональном уровне, в том числе с участием частного сектора и НПО.

"Смена руководства в Белом доме не влияет на энергопереход. Я могу сказать тем странам, которые ссылаются на отказ США от политики в области климата как на повод отступить, что это не так. Настало время ускорить процесс, чтобы заполнить возможный пробел. Но на самом деле, переходный период уже наступил, и пути назад нет", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Qrenholm: ABŞ-də “təmiz enerji”yə keçid submilli səviyyədə həyata keçirilir
Версия на английском языке US clean energy transition thrives at subnational level, says Granholm

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