Гренада предложила создать фонд чрезвычайных климатических ситуаций

Премьер Гренады Дикон Митчелл призвал к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных климатических ситуаций.

Премьер Гренады Дикон Митчелл призвал к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных климатических ситуаций.

Как сообщает Report, с таким предложением политик выступил на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), организованном в рамках COP29.

По его словам, в Гренаде уже 11 месяцев наблюдаются серьезные климатические бедствия. "Большинство островов Карибского бассейна подверглись сильным наводнениям. Достигнем ли мы целей устойчивого развития - все еще под вопросом. В Карибском бассейне существует множество проблем, в том числе дефицит финансов", - сказал он.

Митчелл отметил, что страны не могут справиться с современными вызовами в одиночку, и в этой связи Гренада призывает к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных ситуаций.