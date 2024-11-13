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Гренада предложила создать фонд чрезвычайных климатических ситуаций

Гренада предложила создать фонд чрезвычайных климатических ситуаций Премьер Гренады Дикон Митчелл призвал к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных климатических ситуаций.
COP29
13 ноября 2024 г. 15:07
Гренада предложила создать фонд чрезвычайных климатических ситуаций

Премьер Гренады Дикон Митчелл призвал к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных климатических ситуаций.

Как сообщает Report, с таким предложением политик выступил на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), организованном в рамках COP29.

По его словам, в Гренаде уже 11 месяцев наблюдаются серьезные климатические бедствия. "Большинство островов Карибского бассейна подверглись сильным наводнениям. Достигнем ли мы целей устойчивого развития - все еще под вопросом. В Карибском бассейне существует множество проблем, в том числе дефицит финансов", - сказал он.

Митчелл отметил, что страны не могут справиться с современными вызовами в одиночку, и в этой связи Гренада призывает к разработке стратегии финансовой устойчивости и созданию фонда чрезвычайных ситуаций.

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Версия на английском языке Creation of emergency fund to combat climate change proposed
Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dair fövqəladə hallar fondunun yaradılması təklif olunur

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