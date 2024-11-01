ГПС предоставила информацию о работе, проделанной в рамках подготовки к COP29

14:41

Проведен мониторинг деятельности пограничного контроля Государственной пограничной службы (ГПС), предоставлена информация о подготовке к COP29.

Как сообщает Report, был организован медиатур в командование пограничного контроля ГПС.

Начальник пограничного контроля ГПС, генерал-лейтенант Эльшан Вердиев предоставил информацию о подготовке пограничного контроля к COP29: "Технические вопросы и вопросы снабжения в связи с COP29 уже завершены. Мы полностью готовы выполнить поставленные задачи".

Начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев также дал свои указания по этому поводу: "Обеспечивается надежный контроль за лицами и транспортными средствами, проходящими через пункты пропуска".

Затем представители медиа ознакомились с деятельностью системы пограничного контроля ГПС в аэропорту. В частности, процесса регистрации и паспортного контроля.

Сотрудник пограничного контроля ГПС, майор Ниджат Джахидзаде отметил, что в связи с COP29 в ведомстве увеличено число сотрудников: "В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации во время COP29, нами будут приняты соответствующие меры".