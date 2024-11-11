Государства должны брать ответственность за предотвращение негативного влияния климатических изменений на права человека

Климатические изменения негативно влияют на права человека, государства должны брать ответственность за предотвращение этого.

Климатические изменения негативно влияют на права человека, государства должны брать ответственность за предотвращение этого.

Как сообщает Report, об этом специальный докладчик ООН по изменению климата Элиза Моргера заявила в понедельник в Баку на пресс-конференции неправительственной организации La Ruta del Clima, посвященной проблемам климата, возмещения ущерба и правам человека в рамках COP29.

По ее словам, недавно проведенные исследования показали насколько сильно климатические изменения оказали влияние на людей и наиболее уязвимыми из них являются дети, женщины, инвалиды.

"У нас есть значительный объем доказательств, собранных моими коллегами по специальным процедурам США. Они действительно показывают, что даже там, где мы не представляли себе таких последствий изменения климата для прав человека и принимаемых мер по борьбе с изменением климата, в том числе в контексте, гендерного насилия, современные формы рабства, торговля людьми - это теперь нечто предсказуемое. И всякий раз, когда можно предвидеть негативное воздействие на права человека, государства должны брать четкое обязательство по предотвращению этого», - сказала она.