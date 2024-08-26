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Госслужба Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29

Госслужба Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29 Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29.
COP29
26 августа 2024 г. 10:37
Госслужба Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Отмечается, что в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, появляется все больше фейковых ресурсов, связанных с этим мероприятием. Часть из них нацелена на информационные манипуляции, остальные созданы кибермошенниками, которые размещают в соцсетях объявления о якобы открывающихся вакансиях в рамках COP29, и публикуют фейковую информацию на различных бизнес-платформах и сайтах по поиску работы.

Госслужба сообщает, что совместно с Центром управления безопасностью COP29 выявлено 15 фейковых информационных ресурсов, которые были заблокированы на территории страны.

Ведомство призывает граждан доверять только официальным источникам и не доверять фейковым кампаниям, распространяемым в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: “COP29” ilə bağlı saxta səhifələrin sayı artıb

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