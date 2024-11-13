Госсекретарь Святого Престола: Необходимы справедливые решения для стран, несущих экологический и экономический долг

Необходимы усилия для поиска решений, которые не будут еще больше подрывать развитие и адаптивные возможности стран, уже сталкивающихся с тяжелым экономическим долгом.

Необходимы усилия для поиска решений, которые не будут еще больше подрывать развитие и адаптивные возможности стран, уже сталкивающихся с тяжелым экономическим долгом.

Как сообщает Report, об заявил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

Он сказал, что экологический и экономический долг - две взаимосвязанные проблемы, от которых зависит будущее многих стран.

Кардинал повторил призыв Папы Франциска к богатым странам признать тяжесть предыдущих решений и простить долги странам, которые никогда не смогут погасить эти долги.

"Это больше, чем вопрос великодушия, это вопрос справедливости. И сегодня мы наблюдаем новую серьезную форму несправедливости. Мы все больше ее признаем, а именно существование настоящего экологического долга, особенно между Глобальным Севером и Югом. Это связано с коммерческим дисбалансом, влияет на окружающую среду. В частности, это несоразмерное использование природных ресурсов некоторыми странами на протяжении длительного периода времени", - сказал он.

По словам Паролина, важно разработать новую финансовую архитектуру, которая будет ориентирована на человека, которая будет смелой, творческой, основанной на принципах справедливости, равенства и солидарности.

Он сказал, что эта финансовая архитектура поможет обеспечить на основе совместных действий низкоуглеродное развитие для всех стран, особенно самых бедных и уязвимых к климатическим бедствиям.

"Необходимо, чтобы мы содействовали инициативам, которые направлены на инклюзивное развитие. И для этого мы должны взять на себя ответственность для того, чтобы гарантировать не только наше будущее, но и будущее всех. В этой связи я еще раз выражаю приверженность и поддержку Святого Престола, особенно в области комплексного экологического образования, повышения осведомленности об окружающей среде, как и о человеческой и социальной проблеме на всех уровнях", - сказал госсекретарь Святого престола.