Госсекретарь США: Надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном по COP29

Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку в ноябре.

Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку, и надеемся на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP и более устойчивое климатическое будущее для наших детей и внуков", - отметил Блинкен.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.