О нас

Госсекретарь США: Надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном по COP29

Госсекретарь США: Надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном по COP29 Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку в ноябре.
COP29
28 мая 2024 г. 09:21
Госсекретарь США: Надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном по COP29

Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку, и надеемся на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP и более устойчивое климатическое будущее для наших детей и внуков", - отметил Блинкен.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi: Biz COP29 ilə bağlı Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa ümid edirik

Самое важное

Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi