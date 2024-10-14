Госсекретарь МИД Германии рассчитывает на инклюзивность COP29

Надеемся на инклюзивное председательство Азербайджана на климатической конференции COP, которое будет сотрудничать с активистами, НПО, учеными и бизнесменами, все из которых способны и готовы внести свой вклад.

Надеемся на инклюзивное председательство Азербайджана на климатической конференции COP, которое будет сотрудничать с активистами, НПО, учеными и бизнесменами, способных и готовых внести свой вклад в этот процесс.

Как передает Report, об этом журналистам в Люксембурге сегодня сказала госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган.

Морган подчеркнула, что Предварительная конференция сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29), прошедшая на прошлой неделе в Баку, была продуктивной и продемонстрировала активную вовлеченность многих стран в борьбу с изменением климата.

"...но нам еще предстоит пройти очень долгий путь, и Европейский союз будет играть активную роль в обеспечении успешного проведения конференции COP", - сказала она.

По словам госсекретаря МИД Германии, основная цель сегодняшней встречи министров по климату стран ЕС в Люксембурге - обсуждение подготовки к COP29 в Баку.

"Мы видим необходимость обсуждения этой работы как с точки зрения [климатических] последствий, которые так интенсивно бьют по всему миру, будь то наводнения в центральной части Восточной Европы или других частях света, ураганы в США, последствия в Непале и Африке, так и срочность трансформации в "зеленую" экономику, в направлении чего отмечаем успех, и хотим на COP29 продвинуться вперед в этом вопросе. Нам необходимо убедиться в том, что применяем план по реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году по энергопереходу, и он выполняется странами", - сказала Дженнифер Морган.