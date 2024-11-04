Госкомтаможня обнародовала план мероприятий в связи с COP29

Государственный таможенный комитет Азербайджана создал специальную таможенную комиссию и разработал план мероприятий в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках плана мероприятий были приняты меры в целях упрощения процедуры пересечения границы с использованием технологии бесконтактного досмотра для гостей COP29.

Для ускоренного оформления материалов и оборудования, ввозимых в рамках организации COP29, на территории Бакинского олимпийского стадиона создана "Временная зона таможенного контроля COP29".

Кроме того, таможенная служба Азербайджана усовершенствовала процесс предварительного электронного декларирования вещей, которые будут ввозить в страну участники и гости конференции. На портале комитета также создан механизм подтверждения деклараций при помощи QR-кода.

"Для усиления безопасности таможенные органы оснащены современным оборудованием - рентгеновскими установками, мобильными и стационарными системами досмотра, устройствами для проверки багажа и другими техническими средствами контроля. На официальном сайте комитета размещены информационные и разъяснительные видеоролики о требованиях законодательства к товарам, перемещаемым через таможенную границу. Эти материалы также интегрированы на сайт "cop29.az", - заявили в ведомстве.