Гошгар Тахмазли: Мы готовы поделиться с другими странами опытом, полученным в рамках концепции "Единое здоровье"

Азербайджан готов поделиться с другими странами опытом, полученным в рамках концепции "Единое здоровье".

Азербайджан готов поделиться с другими странами опытом, полученным в рамках концепции "Единое здоровье".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на сессии "Повышение устойчивости в условиях изменения климата: подход Единого здоровья в Азербайджане для более здорового будущего" в рамках COP29.

Он отметил, что в рамках концепции "Единое здоровье" в Азербайджане были предприняты важные шаги, и реформы последних лет дали свои плоды: "В современном мире из-за климатических и экологических факторов возникают новые вызовы в социальной и экономической сферах. Совместная работа является ключевым фактором для выявления и решения этих проблем. В этом отношении COP29 играет важную роль как дискуссионная платформа с широкими возможностями".

Тахмазли считает, что в настоящее время в мире проявляются факторы, способные нанести серьезный вред здоровью людей и других живых существ, а также окружающей среде: "В то же время создаются соответствующие скоординированные механизмы действий на международном уровне для управления этими факторами и минимизации их вреда".