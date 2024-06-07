О нас

Госдеп: США продолжат взаимодействие с председательством COP29 для успеха мероприятия

Госдеп: США продолжат взаимодействие с председательством COP29 для успеха мероприятия США продолжат взаимодействовать с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения данного мероприятия в Азербайджане.
COP29
7 июня 2024 г. 14:45
Госдеп: США продолжат взаимодействие с председательством COP29 для успеха мероприятия

США продолжат взаимодействовать с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения данного мероприятия в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сказал официальный представитель Госдепартамента США.

Представитель Госдепа отметил, что США призывают Азербайджан председательствовать на COP29 таким образом, чтобы достичь важнейших климатических целей, включая принятые на COP28 исторические решения касательно энергоперехода:

"Мы уже провели несколько встреч на высоком уровне с командой COP Азербайджана, и продолжим поддерживать связь с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения мероприятия", - сказал он.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в своем поздравительном письме в адрес президента Ильхама Алиева по случаю 28 мая – Дня независимости отметил, что Штаты готовы оказать поддержку Азербайджану в рамках председательства в COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке State Department: US will continue to engage with COP Presidency and other parties
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: COP Sədrliyi və digər tərəflərlə əlaqə saxlamağa davam edəcəyik

Другие новости из категории

Мухтар Бабаев встретился с Целевой группой ООН
ФотоМухтар Бабаев встретился с Целевой группой ООН
7 июня 2024 г. 14:19
Посол Азербайджана обсудил COP29 с главой Кенийского института исследований
ФотоПосол Азербайджана обсудил COP29 с главой Кенийского института исследований
7 июня 2024 г. 04:47
Президент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств
ФотоПрезидент COP29 встретился с представителями переговорной группы малых островных государств
6 июня 2024 г. 22:32
Мухтар Бабаев: Проблема изменения климата выходит за рамки экологии
Мухтар Бабаев: Проблема изменения климата выходит за рамки экологии
6 июня 2024 г. 19:05
Hydrogen Europe намерена сотрудничать с руководством COP29
Hydrogen Europe намерена сотрудничать с руководством COP29
6 июня 2024 г. 18:42
ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата
ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата
6 июня 2024 г. 17:36
Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29
Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29
6 июня 2024 г. 16:57
Ерлан Кошанов: Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении COP29
Ерлан Кошанов: Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении COP29
6 июня 2024 г. 16:07
Президент СОР29 провел встречу с представителями России и Турции
Президент СОР29 провел встречу с представителями России и Турции
6 июня 2024 г. 15:50
ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29
ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29
6 июня 2024 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi