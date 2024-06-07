Госдеп: США продолжат взаимодействие с председательством COP29 для успеха мероприятия

США продолжат взаимодействовать с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения данного мероприятия в Азербайджане.

США продолжат взаимодействовать с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения данного мероприятия в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сказал официальный представитель Госдепартамента США.

Представитель Госдепа отметил, что США призывают Азербайджан председательствовать на COP29 таким образом, чтобы достичь важнейших климатических целей, включая принятые на COP28 исторические решения касательно энергоперехода:

"Мы уже провели несколько встреч на высоком уровне с командой COP Азербайджана, и продолжим поддерживать связь с председательством COP29 и другими сторонами в целях успешного проведения мероприятия", - сказал он.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в своем поздравительном письме в адрес президента Ильхама Алиева по случаю 28 мая – Дня независимости отметил, что Штаты готовы оказать поддержку Азербайджану в рамках председательства в COP29.