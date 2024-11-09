Голубая зона конференции COP29 официально передана UNFCCC

Азербайджанская операционная компания COP29 официально передала Голубую зону Бакинского олимпийского стадиона, где с 11 по 22 ноября будет проходить конференция, Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Азербайджанская операционная компания COP29 официально передала Голубую зону Бакинского олимпийского стадиона, где с 11 по 22 ноября будет проходить конференция, Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Об этом сообщили Report в пресс-службе операционной компании.

Голубая зона включает 39 пешеходных контрольно-пропускных пунктов, 35 стоек регистрации для аккредитации, три специальных стойки для оказания помощи по различным вопросам, 9 дополнительных и 5 специальных конференц-залов, а также 132 офиса для делегаций. Здесь же расположены зоны общественного питания, предлагающие разнообразные блюда и напитки.

Данная зона является официальным местом проведения конференций и переговоров, управляемых UNFCCC. Все сессии, встречи, дополнительные мероприятия и пресс-конференции COP29 будут проходить именно в Голубой зоне. Доступ туда будет разрешен только участникам, аккредитованным UNFCCC.

Во время мероприятия ежедневно с 07:00 до 22:00 между основными транспортными узлами и Бакинским олимпийским стадионом будут курсировать специальные автобусные маршруты COP29. Кроме того, также будет функционировать ограниченное число автобусов для людей, оставшихся на стадионе после 22:00.

Отметим, что гости COP29 смогут планировать поездки на Бакинский стадион, используя онлайн цифровую транспортную карту, которая отражает информацию о недавно введенных в эксплуатацию транспортных узлах, а также местах размещения гостей.