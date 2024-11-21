Гобустанскую СЭС введут в строй в 2026 году

11:30

Гобустанскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 100 мегаватт планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Джавид Абдуллаев заявил журналистам на полях COP29.

Глава агентства напомнил, что компания которая будет строить CЭС, была определена по итогам аукциона.

"Первый аукцион по возобновляемой энергетике в Азербайджане пригласил более 130 компаний. Процесс состоял из двух этапов и длился шесть часов. В итоге победителем стала компания Universal International Holdings Limited, получившая право на строительство Гобустанской солнечной электростанции", - отметил он.

Абдуллаев добавил, что в ближайшие 20-25 дней будут завершены работы по подготовке контракта, после чего станет известна точная дата запуска объекта.