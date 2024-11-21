НПО: Финансирование климата - лишь малая часть того, что было разграблено Глобальным Севером

Странам Глобального Севера нужно не только декарбонизироваться к 2030 году, но и предоставить 1 триллион на финансирование только для прекращения "бесплатного использования" усилий по смягчению последствий климатического кризиса.

Странам Глобального Севера нужно не только декарбонизироваться к 2030 году, но и предоставить 1 триллион на финансирование только для прекращения "бесплатного использования" усилий по смягчению последствий климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом заявил представители британского НПО War on want Асад Рехман на пресс-конференции на COP29 представителей международных НПО, входящих в сеть "Глобальная кампания по требованию климатической справедливости (DCJ)".

"Вот почему, когда гражданское общество призывает к 5 триллионам, мы говорим, что это даже не затрагивает малую долю того, что было разграблено и что должны Глобальному Югу. США, Великобритания, Европейский Союз, Япония и Австралия должны удвоить или даже утроить свои NDC", - заявил он.

По его словам, если богаты и развитые страны хотят показать лидерство в климатической повестке, это лидерство в количестве, в цифрах, в качестве, в государственном финансировании.

"Сверхбогатые, которые ответственны за половину роста выбросов после 1990 года и, по прогнозам, будут ответственны за 16% всех глобальных выбросов к 2030 году, те, кто захватил 2/3 мирового богатства, 43 триллиона только за последние два года, поддержите налог на богатство для них и перенаправьте эти деньги на климатическое финансирование", - призвал Рехман.

В свою очередь представитель Oil Change International Колин Риса заявил, что следует помимо недостатка финансирования со стороны США в частности и Глобального Севера в целом, на этой конференции также наблюдается отсутствие прогресса по вопросу смягчения последствий и отказе от ископаемого топлива.

"Этот переход должен возглавляться Глобальным Севером, как из-за большей способности это сделать, так и потому что, как я объясню, они являются огромной частью проблемы, возможно, основной её частью. В моей стране мы не видим прогресса. В США Джо Байден продолжает выдавать разрешения на расширение добычи ископаемого топлива, отказывается принимать меры против нефтегазовой промышленности, несмотря на некоторые субсидии для возобновляемых источников энергии и важные шаги вперёд, но не решает основную причину климатического кризиса – ископаемое топливо", - отметил он.

"Эта тенденция продолжается здесь на COP, где мы видим, как эти же страны Глобального Севера вводят в заблуждение другие страны, говоря, что хотят большего смягчения последствий. Эта проблема должна начать решаться у себя дома. Это огромное лицемерие со стороны Глобального Севера и особенно США заявлять о недостатке действий по отказу от ископаемого топлива, когда мы сами являемся основными виновниками этой проблемы", - сказал он.

По его словам, США в одиночку ответственны за треть планируемого расширения добычи нефти и газа в мире в следующие 25 лет, согласно отчету Oil Change International под названием "Разрушители планеты" от прошлого года.

"Я думаю, ключ к пониманию многих проблем здесь на COP - насколько глубоко такие государства как США, а также Канада, Австралия являются настоящими нефтяными государствами в том смысле этого слова, который часто используется для описания других государств", - отметил он, добавив, что ход событий показывает, что Глобальный Север лицемерит и планирует отказываться от ископаемого топлива.