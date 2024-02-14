Global Media Group провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

Global Media Group провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

По инициативе Global Media Group и при участии ООО Global Management и других компаний, входящих в группу, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревь

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По инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревьев. Как сообщает Report, в акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management. Целью является обеспечение экологической устойчивости, защита и озеленение окружающей среды. "В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". В связи с этим мы с огромным удовольствием принимаем участие в экологической акции, организованной Global Media Group для усиления нашей деятельности по экологическому просвещению и устойчивому развитию. Считаем, что построение здорового и вечнозеленого мира за счет рационального использования природных ресурсов, восстановления экологического баланса и сохранения биоразнообразия является общей ответственностью человечества. Мы, в свою очередь, посредством таких экологических акций вносим свой вклад в устойчивое развитие”, - сказал председатель правления компании ООО Global Management Ровшан Низамов. Отметим, что компания Global Management в соответствии со стандартами ISO 14001 и программой устойчивого развития до 2030 года постоянно уделяет особое внимание обеспечению устойчивой экономики, поддерживает переход к устойчивым моделям потребления и производства, таким как изменение климата, повышение ресурсо-и энергоэффективности, обеспечение экологически безопасных рабочих мест и улучшение качества жизни. Компания обеспечивает участие различных заинтересованных сторон и системное сотрудничество во всей цепочке поставок для реализации принципа устойчивого развития,. Global Management предлагает инновационные и эффективные решения для развития бизнеса клиентов через системы управления, соответствующие международным стандартам. Компания предлагает аутсорсинговые услуги в сфере финансов и бухгалтерского учета, маркетинга и продаж, закупок и поставок, ИТ (информационные технологии), права, HR (человеческие ресурсы) и канцелярских услуг, SƏTƏM (Здоровье, безопасность и окружающая среда), обеспечения качества и контроля качества. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Global Media Group organizes tree planting campaign as part of Year of Green World Solidarity