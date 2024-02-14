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Global Media Group провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

Global Media Group провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" По инициативе Global Media Group и при участии ООО Global Management и других компаний, входящих в группу, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревь
COP29
14 февраля 2024 г. 14:48
Global Media Group провел акцию по посадке деревьев в рамках Года солидарности во имя зеленого мира

По инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management.

Целью является обеспечение экологической устойчивости, защита и озеленение окружающей среды.

"В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". В связи с этим мы с огромным удовольствием принимаем участие в экологической акции, организованной Global Media Group для усиления нашей деятельности по экологическому просвещению и устойчивому развитию. Считаем, что построение здорового и вечнозеленого мира за счет рационального использования природных ресурсов, восстановления экологического баланса и сохранения биоразнообразия является общей ответственностью человечества. Мы, в свою очередь, посредством таких экологических акций вносим свой вклад в устойчивое развитие”, - сказал председатель правления компании ООО Global Management Ровшан Низамов.

Отметим, что компания Global Management в соответствии со стандартами ISO 14001 и программой устойчивого развития до 2030 года постоянно уделяет особое внимание обеспечению устойчивой экономики, поддерживает переход к устойчивым моделям потребления и производства, таким как изменение климата, повышение ресурсо-и энергоэффективности, обеспечение экологически безопасных рабочих мест и улучшение качества жизни. Компания обеспечивает участие различных заинтересованных сторон и системное сотрудничество во всей цепочке поставок для реализации принципа устойчивого развития,.

Global Management предлагает инновационные и эффективные решения для развития бизнеса клиентов через системы управления, соответствующие международным стандартам. Компания предлагает аутсорсинговые услуги в сфере финансов и бухгалтерского учета, маркетинга и продаж, закупок и поставок, ИТ (информационные технологии), права, HR (человеческие ресурсы) и канцелярских услуг, SƏTƏM (Здоровье, безопасность и окружающая среда), обеспечения качества и контроля качества.

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Версия на английском языке ФотоGlobal Media Group organizes tree planting campaign as part of Year of Green World Solidarity
Версия на азербайджанском языке ФотоGlobal Media Group “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası keçirib

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